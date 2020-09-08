«Человек не умирает, когда его любят». Юрий Грымов о новой постановке театра «Модерн»
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в интервью НСН о новой премьере.
В театре «Модерн» 17 сентября состоится премьера спектакля «Человек с глазами Моцарта».
Как говорится в материалах на сайте театра "Модерн", спектакль поставлен по пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой раскрываются судьбы простых люде во время войны.
Художественный руководитель театра Юрий Грымов рассказал в интервью НСН об этой премьере.
- Почему именно сегодня Вы решили представить премьеру спектакля «Человек с глазами Моцарта»?
- Я довольно часто в последнее время критиковал современные российские фильмы о войне. Но, как меня учили, «критикуй, но предлагай». И я решил сделать свою версию спектакля о войне. Пьесу написала современный молодой автор Марина Сулчани, это очень интересный взгляд на те события от лица нашего современника. Я также не участвовал в военных действиях, но воспитывался на лучших советских фильмах о войне. Поэтому я очень не люблю, когда сегодняшние картины на военную тематику превращают в приключение, это недопустимо. Таково мое субъективное мнение.
«Человек с глазами Моцарта» - трогательная и живая история о людях, о вере, о выборе и переходе человека от добра ко злу и наоборот. Основанная идея постановки – человек не умирает, когда его кто-то любит.
- Кто тот зритель, к которому Вы обращаетесь?
- Я очень рад, что диапазон зрителей театра «Модерн» достаточно широкий, как и наш репертуар – от «Войны и мира» по Толстому и Шекспира до «Нирваны» о музыканте Курте Кобейне. Я думаю, что зритель на премьере будет очень разноплановый – молодежь, люди среднего и старшего возраста. Прекрасно, когда в зале сидят люди разных взглядов и социального статуса – в зале я часто вижу молодежь 18-ти лет и людей из списка «Форбс», которые вместе сопереживают действию на сцене. Это и есть театр.
- В чем новация Вашего спектакля?
- Относительно новаций – пусть об этом говорят ученые и медики. Новации должны быть искренние. Я ставлю спектакли так, как чувствую. Если кто-то видит у нас в театре новации – значит, они есть. Рассказывать истории как-то иначе я не могу.
Для меня важно, когда в зале присутствует атмосфера проживания актеров на сцене, и я всегда подчеркиваю, как говорил Михаил Чехов, что «в театре работает зритель, не нужно ему мешать».
Мне кажется, в постановке «Человек с глазами Моцарта» мы приоткрыли очень личную, интимную часть человеческой сущности – наши сокровенные страхи, желания, надежды. Добиться этого удалось благодаря сочетанию таланта артистов, особой атмосферы и зрительского восприятия – именно тогда появляется что-то неуловимое, что Вы обязательно почувствуете.
- Это не первый раз, когда Вы ставите спектакль о войне. Ваша «Война и мир. Русский Пьер» неизменно пользуется успехом у зрителей. Как Вы на этот раз покажете войну как режиссер?
- Сегодня в театрах идет очень мало спектаклей о войне. «Человек с глазами Моцарта» – это мое личное высказывание о людях, о женах и семьях, о вере и войне. О том, каково это - ждать, когда перед тобой лишь неизвестность.
- Чем Ваша премьера может стать актуальнее самых горячих новостей?
- Я понимаю, что сегодня новости бывают интереснее любого кино и спектакля. Но магия театра в том, что только там происходит настоящее чудо. В театре зрители приобретают то, что потом сопровождает их всю жизнь. Я всегда читаю, что зрители пишут о спектаклях «Война и мир», «Ничего, что я Чехов?», «Нирвана» - это и есть магия. Театр сегодня - самый живой, искренний и трогательный вид искусства. Все остальное давно оцифровали и пустили в тираж, даже эмоции. Театр не может тиражироваться.
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