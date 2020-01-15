Звезда «Горца» и «Друзей» найден мёртвым

Американский актёр Стэн Кирш найден мёртвым в своём доме в Лос-Анджелесе. Тело обнаружила супруга Кристин Грин, передает Fox News. Артист свёл счёт с жизнью, повесившись в ванной.

Жена Кирша подтвердила в соцсетях информацию, а также выразила благодарность поклонникам за поддержку в трагическую минуту. Также сообщение о кончине актера появилось в официальном аккаунте «Горца» в Facebook. Автор некролога напомнил, что Кирш преподавал актерское мастерство и был любим учениками, отмечает РИА ФАН.

Стэну Киршу был 51 год. Он снялся более чем 20 кинокартинах и сериалах. Наиболее запомнились его роли в сериалах «Друзья» (сыграл Итана), «Горец», «Главная больница». Кроме того, актёр был режиссёром и продюсером двух короткометражных фильмов, написав для одного из них сценарий.

Похороны пройдут в узком семейном составе. О причинах суицида пока не сообщается.

