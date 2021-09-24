Звезда «Гарри Поттера» госпитализирован во время игры в гольф

Актер Том Фелтон, сыгравший в экранизации книг «Гарри Поттера» Драко Малфоя, был госпитализирован во время игры в гольф.

Информация об этом появилась в британской прессе, передает РИА Новости. Отмечается, что 34-летний актер резко почувствовал себя плохо, играя в гольф.

Актер был унесен с поля на носилках. Инцидент произошёл в штате Висконсин, где идут соревнования по гольфу для знаменитостей.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:АктерыГарри Поттер
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