Звезда «Гарри Поттера» госпитализирован во время игры в гольф

Актер Том Фелтон, сыгравший в экранизации книг «Гарри Поттера» Драко Малфоя, был госпитализирован во время игры в гольф.

Информация об этом появилась в британской прессе, передает РИА Новости. Отмечается, что 34-летний актер резко почувствовал себя плохо, играя в гольф.



Актер был унесен с поля на носилках. Инцидент произошёл в штате Висконсин, где идут соревнования по гольфу для знаменитостей.

