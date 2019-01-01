Знакомый гандболистки из РФ, утонувшей в Польше, подозревается в убийстве

Друг гандболистки сборной России Екатерины Королевой, которая утонула в Польше, стал одним из подозреваемых в её убийстве. Об этом телеканалу «360» рассказал тренер погибшей спортсменки Виталий Волынченко. Он уточнил, что речь идёт о её близком товарище из мужской сборной.

По словам тренера, в роковой вечер Екатерина вместе с этим парнем пошли купаться, и именно он вытащил Королёву из озера. Молодого человека подозревают в непреднамеренном убийстве. Его имя пока не называют. Другой тренер гандболистки Анна Сидоричева, которая была с ней в Польше, от комментариев отказалась.

20-летняя Екатерина Королева погибла в ночь на 8 июля на озере Шелонг Малы. Расследованием занимаются польские правоохранительные органы.

