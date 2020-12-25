Злоумышленники захватили украинскую нефтебазу
Злоумышленники захватили нефтебазу в Ингульском районе украинского города Николаев, сообщает полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.
По данным правоохранителей, около 9 часов утра по местному времени представитель нефтебазы сообщил о проникновении на территорию группы неизвестных.
О причинах захвата предприятия пока не известно. По предварительной версии, злоумышленники выдвинули требования гражданско-правового характера.
Правоохранители проводят необходимые следственные действия и проверяют все обстоятельства инцидента.
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