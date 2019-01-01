Злоумышленники ранили двух работников московского магазина

В продуктовом магазине по адресу: ул. Озерная, 26, в столичном районе Очаково-Матвеевское двое мужчин получили ножевые ранения в ходе конфликта в продуктовом магазине, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.