Происшествия
Злоумышленники с места преступления скрылись. Они объявлены в розыск. Пострадавшие переданы медицинской бригаде.
Злоумышленники ранили двух работников московского магазина
14 июня22:43
В продуктовом магазине по адресу: ул. Озерная, 26, в столичном районе Очаково-Матвеевское двое мужчин получили ножевые ранения в ходе конфликта в продуктовом магазине, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Злоумышленники с места преступления скрылись. Они объявлены в розыск. Пострадавшие переданы медицинской бригаде.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:Криминал