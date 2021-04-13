СМИ: Десятилетняя девочка пострадала при стрельбе в пригороде Парижа

Десятилетняя девочка получила серьёзные ранения в результате стрельбы в пригороде Парижа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседник телеканала рассказал, что инцидент произошел в коммуне Пантен, где неустановленный мужчина расстрелял автомобиль, в котором находились девочка и её отец. Источник добавил, что последний знаком полиции по делам, связанным с наркотиками.

В результате нападения ребёнок был серьёзно ранен и в настоящее время находится в реанимации. Стрелок с места преступления скрылся.

Ранее девочка-подросток серьёзно пострадала в результате стрельбы в Сиэтле (США), сообщает «Свободная пресса». Кроме неё были ранены ещё трое мужчин.

