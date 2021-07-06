Злоумышленник выстрелил в известного журналиста в Амстердаме
Журналист Питер де Врис получил тяжелые ранения в результате нападения неизвестного. Об этом в своем аккаунте в Twitter написала городская полиция.
По данным полицейских, де Врис подвергся обстрелу, его состояние оценивается как тяжелое. Он находится в больнице. "Детективы открыли широкомасштабное расследование", - указано в сообщении.
До нападения журналист участвовал в записи телепрограммы, стрельба была открыта сразу после того, как он вышел из студии. По словам свидетелей происшествия, злоумышленник сделал не менее пяти выстрелов, один из них задел голову пострадавшего.
Де Врис является известным криминальным репортером, он освещал расследования громких уголовных дел. ТАСС передает,что полиция уже задержала одного подозреваемого по данному делу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Пентагон считает, что РФ не мешает учениям НАТО в Черном море
- Защита экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико намерена обжаловать приговор суда
- В Минобороны ФРГ заявили о готовности НАТО к диалогу с Россией
- ВОЗ: Пандемия COVID-19 находится на очень опасной стадии
- Одиннадцать подростков получили вакцины от COVID-19 в Москве
- Резкий скачок заражений COVID-19 зафиксировали в Греции
- В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу
- Толстой высказался об инциденте с уходом российской делегации с заседания ПА ОБСЕ
- Ревакцинация от коронавируса началась в Ленинградской области
- Белый дом: США и Россия ведут переговоры по кибербезопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru