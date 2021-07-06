Злоумышленник выстрелил в известного журналиста в Амстердаме

Журналист Питер де Врис получил тяжелые ранения в результате нападения неизвестного. Об этом в своем аккаунте в Twitter написала городская полиция.

По данным полицейских, де Врис подвергся обстрелу, его состояние оценивается как тяжелое. Он находится в больнице. "Детективы открыли широкомасштабное расследование", - указано в сообщении.

До нападения журналист участвовал в записи телепрограммы, стрельба была открыта сразу после того, как он вышел из студии. По словам свидетелей происшествия, злоумышленник сделал не менее пяти выстрелов, один из них задел голову пострадавшего.

Де Врис является известным криминальным репортером, он освещал расследования громких уголовных дел. ТАСС передает,что полиция уже задержала одного подозреваемого по данному делу.