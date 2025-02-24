Злоумышленник похитил 952 тысячи рублей из кооператива в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержан мужчина, который, угрожая поджогом, похитил 952 тысячи рублей из кассы кредитно-потребительского кооператива «Донской кредит». Об этом сообщает РЕН ТВ.
20 февраля неизвестный в маске ворвался в офис кооператива, обливая горючей жидкостью двух сотрудниц и угрожая поджечь их, если не получит деньги.
После того как он забрал деньги, злоумышленник был задержан. Как сообщается, с сотрудницами кооператива все в порядке.
Подозреваемого передали военной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Известно, что мужчина ранее неоднократно судим за аналогичные преступления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru