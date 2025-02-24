Злоумышленник похитил 952 тысячи рублей из кооператива в Ростове-на-Дону

После того как он забрал деньги, злоумышленник был задержан. Как сообщается, с сотрудницами кооператива все в порядке.

Подозреваемого передали военной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Известно, что мужчина ранее неоднократно судим за аналогичные преступления, передает «Радиоточка НСН».

