Злоумышленник похитил 952 тысячи рублей из кооператива в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, который, угрожая поджогом, похитил 952 тысячи рублей из кассы кредитно-потребительского кооператива «Донской кредит». Об этом сообщает РЕН ТВ.

20 февраля неизвестный в маске ворвался в офис кооператива, обливая горючей жидкостью двух сотрудниц и угрожая поджечь их, если не получит деньги.

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После того как он забрал деньги, злоумышленник был задержан. Как сообщается, с сотрудницами кооператива все в порядке.

Подозреваемого передали военной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Известно, что мужчина ранее неоднократно судим за аналогичные преступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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