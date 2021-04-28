Журналист Пивоваров прокомментировал обвинения в подделке справок на оружие

Российский журналист Алексей Пивоваров в своём Telegram-канале заявил, что не получал каких-либо уведомлений о проверке после сообщений о якобы поддельной справке для получения лицензии на оружие.

По его словам, с 2008 года у него есть зарегистрированный по закону газовый пистолет, лицензию на который он продлевал в 2018 году, для чего «сдал все необходимые экзамены в органах Росгвардии» и предоставил все требующиеся документы.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: последний экзамен, необходимый для продления лицензии, был больше трёх лет назад. Почему эта тема возникла именно сейчас - я могу только догадываться», - написал журналист.

Пивоваров добавил, что в настоящее время он возвращается из командировки домой и «готов к любому взаимодействию с правоохранительными органами», сообщает РЕН ТВ.

Ранее РИА Новости, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщило, что полиция Москвы инициировала проверку по факту предоставления известным журналистом, возможно, поддельных медсправок, которые необходимы для получения лицензии на оружие.

