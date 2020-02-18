Журналист Дмитрий Дибров пережил микроинсульт

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров в понедельник 17 февраля перенес микроинсульт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Диброва Табриза Шахиди.



По словам Шахиди, врачи провели полноценную диагностику и подтвердили свои опасения. Дибров проведет в больнице от 7 до 10 дней. Как передает агентство, журналист уже передвигается и питается самостоятельно, а также поддерживает связь со своими близкими. В целом его состояние оценивается как удовлетворительное. Накануне Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра "Октябрь", где он присутствовал на премьере фильма Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне", а затем потерял сознание из-за внезапного приступа.

Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Являлся корреспондентом многих изданий. В настоящий момент - член Академии российского телевидения, ведущий на Первом канале.

