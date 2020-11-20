Жителя Нижнекамска посадили за попытку подрыва железнодорожных путей

Пособника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» приговорили к 14 годам лишения свободы за попытку подрыва железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

Житель города Нижнекамск Шамшутдинов Р.Н. планировал совершить теракт в Тукаевском районе республики. В ходе подготовки он выбрал и изучил место, а также изготовил компоненты для взрывчатки. Задержали его непосредственно перед закладкой взрывного устройства.

В УФСБ уточнили, что первые три года наказания Шамшутдинов проведёт в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима, после чего ему ещё на 1,5 года ограничат свободу.

Приговор вступил в законную силу.