Жителю Алтая дали 20 лет колонии за попытку отравить военнослужащих
Сотрудника заведения общественного питания на Алтае, попытавшегося отравить мобилизованных военнослужащих, приговорили к 20 годам заключения. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
По данным ведомства, фигурант — гражданин РФ 1981 года рождения — через соцсети установил контакт с представителями украинских спецслужб. В общении с ними мужчина выражал радикальные взгляды на российский политический курс и готовность поддержки ВСУ.
«Являясь сотрудником одного из учреждений общественного питания, совершил попытку покушения на отравление военнослужащих из числа мобилизованного контингента Алтайского края», — подчеркнули в УФСБ.
При этом злоумышленник снял свои действия на видео, которое направил украинской стороне. Проведенные экспертизы показали, что отравляющее вещество могло вызвать острое отравление с возможным летальным исходом.
Второй Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в покушении на теракт и государственную измену.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет строгого режима с отбытием первых четырех лет в тюрьме», — заявили в УФСБ.
Ранее бывшему топ-менеджеру Луховицкого авиазавода Михаилу Баранову дали девять лет тюрьмы по делу о хищениях комплектующих для истребителей МиГ-29 с последующим вывозом на Украину, напоминает 360.ru.
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