Жителю Алтая дали 20 лет колонии за попытку отравить военнослужащих

Сотрудника заведения общественного питания на Алтае, попытавшегося отравить мобилизованных военнослужащих, приговорили к 20 годам заключения. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

По данным ведомства, фигурант — гражданин РФ 1981 года рождения — через соцсети установил контакт с представителями украинских спецслужб. В общении с ними мужчина выражал радикальные взгляды на российский политический курс и готовность поддержки ВСУ.

«Являясь сотрудником одного из учреждений общественного питания, совершил попытку покушения на отравление военнослужащих из числа мобилизованного контингента Алтайского края», — подчеркнули в УФСБ.

При этом злоумышленник снял свои действия на видео, которое направил украинской стороне. Проведенные экспертизы показали, что отравляющее вещество могло вызвать острое отравление с возможным летальным исходом.

Второй Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в покушении на теракт и государственную измену.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет строгого режима с отбытием первых четырех лет в тюрьме», — заявили в УФСБ.

Ранее бывшему топ-менеджеру Луховицкого авиазавода Михаилу Баранову дали девять лет тюрьмы по делу о хищениях комплектующих для истребителей МиГ-29 с последующим вывозом на Украину, напоминает 360.ru.

