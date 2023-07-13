Жительницу Тюмени отправили в СИЗО за избиение сына в прямом эфире

Тюменский Центральный районный суд по ходатайству следствия заключил под стражу 33-летнюю россиянку Алису Г., которую обвиняют в избиении сына. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

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Отмечается, что женщина будет находиться в СИЗО до 11 сентября по ходатайству следствия. Ей вменяется нанесение психических и физических травм своему сыну вследствие систематического избиения по малейшим поводам. Также она заставляла ребенка жить в антисанитарных условиях, без средств личной гигиены и регулярного питания.

Отмечается, что обвиняемая не призналась в содеянном. По ее словам, она лишь оскорбляла своего ребенка.

Ранее Кунцевский районный суд Москвы отправил в СИЗО злоумышленников, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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