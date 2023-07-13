Жительницу Тюмени отправили в СИЗО за избиение сына в прямом эфире
Тюменский Центральный районный суд по ходатайству следствия заключил под стражу 33-летнюю россиянку Алису Г., которую обвиняют в избиении сына. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
Отмечается, что женщина будет находиться в СИЗО до 11 сентября по ходатайству следствия. Ей вменяется нанесение психических и физических травм своему сыну вследствие систематического избиения по малейшим поводам. Также она заставляла ребенка жить в антисанитарных условиях, без средств личной гигиены и регулярного питания.
Отмечается, что обвиняемая не призналась в содеянном. По ее словам, она лишь оскорбляла своего ребенка.
Ранее Кунцевский районный суд Москвы отправил в СИЗО злоумышленников, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жительницу Тюмени отправили в СИЗО за избиение сына в прямом эфире
- Замглавы Минцифры Паршин был задержан по подозрению в коррупции
- Украина вышла из соглашения с Россией о совместном контроле на госгранице
- Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей
- Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель
- Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября
- Путин назвал перевод экономики России на новую модель управления принципиальной задачей
- Путин заявил, что Россия будет идти вперед собственным путем
- Внешний долг России сократился до рекордного уровня
- Глава Внуково заявил о вылетах двух бизнес-джетов во время мятежа Пригожина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru