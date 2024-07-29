Жительница Казани рассказала о панике среди пассажиров сошедшего с рельсов поезда
Пассажиры поезда Казань-Адлер пребывали в панике после того, как часть вагонов состава сошла с рельсов. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница Казани Анастасия, ее родственники тоже ехали в поезде.
«У меня родители там были, сын и сестренка. Пострадавшие есть, не знаю сколько, но кто-то где-то ударился. У меня ребенок полетел со второй полки, ударил ногу, она была в крови. Они сейчас в панике, там пока находятся», - сообщила она.
Женщина также рассказала, что в поезде находилась ее коллега и ребенок, который пострадал в результате происшествия. Уточняется, что у него была пробита голова.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с КАМАЗ. С места происшествия госпитализированы пятнадцать человек, включая трех детей. Также по данным РЖД, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы, напоминает «Радиоточка НСН».
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