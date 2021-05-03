Жители Волгограда простились с погибшими в ДТП на Ставрополье девочками
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил в регионе 3 мая днём траура в связи со смертью в ДТП пяти воспитанниц спортивной школы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Церемония прощания с воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва прошла в Волгограде в понедельник в большом зале прощаний на улице Землячки. Юных баскетболисток похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах, сообщает RT.
Страшное ДТП произошло в Ставропольском крае 30 апреля на 535 км автодороги «Астрахань - Ставрополь», передаёт Ura.ru. В результате столкновения легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса, в котором дети ехали на соревнования в Черкесск, пять девочек погибли, ещё девять человек были госпитализированы.
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