Жители Волгограда простились с погибшими в ДТП на Ставрополье девочками

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил в регионе 3 мая днём траура в связи со смертью в ДТП пяти воспитанниц спортивной школы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Церемония прощания с воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва прошла в Волгограде в понедельник в большом зале прощаний на улице Землячки. Юных баскетболисток похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах, сообщает RT.

Страшное ДТП произошло в Ставропольском крае 30 апреля на 535 км автодороги «Астрахань - Ставрополь», передаёт Ura.ru. В результате столкновения легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса, в котором дети ехали на соревнования в Черкесск, пять девочек погибли, ещё девять человек были госпитализированы.

