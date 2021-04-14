Жители Тамбова остались без тепла и горячей воды после обрушения на ТЭЦ
Теплоснабжение и подача горячей воды в Тамбове временно прекращены из-за обрушения кровли главного щита управления тамбовской ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря тамбовского филиала ПАО «Квадра» Светлану Хабарову.
«Оборудование теплоцентрали выведено из работы, временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ», — сообщила Хабарова.
Пресс-секретарь указала, что тамбовская ТЭЦ обслуживает 60% жилых домов и зданий города.
Кроме того, Хабарова уточнила, что в результате инцидента пострадали два человека.
Обрушение на территории теплоэлектроцентрали произошло в ночь на среду. По данным регионального МЧС, в 04:40 рухнула крыша и часть стены административного здания на проезде Энергетиков, отмечает RT. Сообщалось, что из-под завалов спасены четыре человека. Причины обрушения неизвестны, отмечает РЕН ТВ.
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