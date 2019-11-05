Жители подмосковного Одинцово сами потушили пожар в квартире, пока пожарные пытались добраться до места происшествия. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

В ночь на 5 ноября в доме 80 по улице Чистяковой в Одинцово произошло возгорание в квартира на девятом этаже. Александр Павлов, один из жителей дома и спасатель по профессии, вывел из зоны задымления детей, а также организовал тушение очага возгорания: нашел огнетушители, подключил пожарный кран. Совместными усилиями добровольцы справились с ситуацией раньше пожарной службы, которая пыталась добраться до места происшествия по дворам, переполненным автомобилями. В конце концов пожарные покинули спецтехнику и добрались до места происшествия пешком.

По словам Павлова, в этом районе пожары не редкость, однако пожарной службе с массивной техникой и автоцистерной добираться очень сложно. По его мнению, в районе небходимо создать отдельное пожарное подразделение, способное обслужить сразу три подмосковных района - Трехгорку, Немчиновку и Ромашково.



