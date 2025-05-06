Жители Ногинска сообщили об обнаружении обломков беспилотника
Жители Ногинска сообщают, что в небе над городом, предположительно, сбит беспилотный летательный аппарат. В соцсетях появилось видео обломков на автомобильной парковке. Очевидцы советуют друг другу не приближаться к объекту в целях безопасности.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что средства ПВО сбили два дрона, которые летели в сторону столицы. Росавиация вновь объявила о введении ограничений в аэропортах Жуковского, Калуги, Тамбова и Ярославля.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кроме того, в Подмосковье произошел сбой мобильной связи после сообщений о возможной новой атаке дронов. Операторы объясняют, что проблемы вызваны внешними причинами, не конкретизируя детали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru