Жителей Рязанской области эвакуируют из-за взрыва на складе боеприпасов
В Рязанской области из-за пожара на складе боеприпасов эвакуируют жителей 14 населённых пунктов, сообщили в МЧС.
Эвакуацию объявили в радиусе 50 километров от места происшествия, при этом в непосредственной близости от склада (до 5 километров) находятся 10 деревень.
По предварительной информации, уже вывезены более 1,6 тысячи человек, в первую очередь дети. Кроме этого, было перекрыто движение по автодороге Р-22 «Каспий».
Возгорание на складе боеприпасов в Рязанской области произошло ранее в среду. В пресс-служба Западного военного округа сообщили, что причиной пожара стала загоревшаяся трава. В результате артиллерийские боеприпасы начали взрываться из-за огня. Огонь уже перекинулся на ближайшую деревню Кузьминка-2. В готовность приведён самолет-танкер Ил-76, к месту происшествия направлен пожарный поезд.
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