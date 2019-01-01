Происшествия
Когда наряд прибыл к дому, супруг выстрелил по патрульной машине из карабина. Сотрудник Росгвардии погиб на месте, передает РИА Новости.
Житель Якутии застрелил сотрудника Росгвардии
12 июля20:31
Житель Среднеколымского района Якутии открыл огонь по полицейской машине, сообщил СУ СК России по региону.
Местная жительница сообщила в дежурную часть по Среднеколымскому району о скандале с мужем.
Когда наряд прибыл к дому, супруг выстрелил по патрульной машине из карабина. Сотрудник Росгвардии погиб на месте, передает РИА Новости.
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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Росгвардия
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