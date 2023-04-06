Житель Томска после попойки проснулся рядом с двумя трупами
Житель Томска очнулся после дружеской вечеринки по соседству с двумя мертвыми телами. Мужчина 50 лет обнаружил, что один из мертвецов – его брат, у которого перерезано горло и есть другие ножевые ранения. На втором теле насчитывалось не менее 15 ударов холодным оружием.
Как выяснили «Известия», троица в составе выжившего гражданина, его кровного родственника и общего знакомого днём ранее распивала алкогольные напитки в квартире одной из многоэтажек на улице Интернационалистов областного центра.
Мужчина, который остался жив, утверждает, что в его памяти не осталось ни одной детали происходившего прошедшей ночью. Уже установлено, что данный гражданин вместе с братом ранее неоднократно отбывал наказания за различные преступления. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов ранее призвал главу Конституционного суда РФ Валерия Зорькина рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru