Житель Сочи протаранил витрину магазина и убил сотрудницу
Нетрезвый житель Сочи въехал в помещение магазина в поселке Дагомыс, убил сотрудницу торговой точки и скрылся, подозреваемого задержали. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.
«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи... возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины... и покушении на убийство двух лиц», - указали в ведомстве.
По данным СК, накануне вечером фигурант в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле въехал в магазин. Затем злоумышленник вышел из авто, взяв ружье, и направился в одно из помещений: здесь находился знакомый мужчины, который имел перед ним долговые обязательства. У мужчин ранее был конфликт. В здании также находилась 43-летняя сотрудница магазина. Злоумышленник в ходе конфликта открыл стрельбу в оппонентов. Женщина скончалась на месте от полученных огнестрельных ранений, мужчина был ранен, но смог убежать и обратиться за медпомощью.
Правоохранители в кратчайшие сроки задержали нападавшего и изъяли у него оружие.
Между тем в Подмосковье мужчина устроил стрельбу во дворе ЖК «Ольгино парк». На месте работает полиция, о пострадавших не сообщалось, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru