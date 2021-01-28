Житель Смоленска умер во время онлайн-трансляции на YouTube
В Смоленске во время стрима на портале YouTube погиб пенсионер Юрий Душечкин по прозвищу "Дед", причиной стал некачественный алкоголь. Об этом сообщает локальное издание Readovka.
По данным издания, Душечкин умер во время трансляции, до этого он пил некачественную водку за донаты подписчиков. Автор канала давно снимал подобные видеоролики: в его стримах участвовали пенсионеры с алкогольной зависимостью, которым зрители отправляли деньги для приобретения алкоголя.
По имеющейся информации, на видео, которое сейчас недоступно, было видно лежащего на полу человека. Врачи и сотрудники правоохранительных органов констатировали смерть 60-летнего мужчины. Детали происшествия устанавливаются.
Совет Федерации заявил о разработке законопроекта, который регулирует деятельность стримеров. Сенаторы назвали подобные ролики пропагандой социально-опасного поведения, унижающего достоинство других людей.
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