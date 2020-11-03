Житель Северодвинска осужден на 19 лет за убийство ради 13 тыс. рублей
Житель Северодвинска приговорен судом к 19 годам тюрьмы за жестокое убийство знакомой ради 13 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Поморья.
Отмечается, что осужденный нанес несколько десятков ножевых ранений знакомой женщине, чтобы завладеть ее банковской карте с 13 тыс. рублей. По данным прокуратуры, он обналичил крупную сумму, а оставшиеся на карте деньги потратил на мелкие расходы.
Уточняется, что инцидент произошел 23 декабря прошлого года. Женщина умерла на месте происшествия.
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