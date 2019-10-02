Житель Саратова выпал с 9-го этажа с двумя детьми

В Саратове правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины и двоих детей в возрасте четырех лет и одного года, которые скончались после падения с девятого этажа жилого дома.

Как сообщают «Известия», 30-летний мужчина и годовалый мальчик от полученных травм скончался на месте, девочка была госпитализирована, однако врачам не удалось ее спасти.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на жизнь двух и более лиц». Как отмечает РЕН ТВ, на месте происшествия была найдена предсмертная записка мужчины.

