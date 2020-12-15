Житель Пятигорска напал с ножом на полицейских
Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Пятигорска, который подозревается в нападении на сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, 14 декабря пятигорские полицейские получили сообщение от местного жителя о громком поведении соседей, после чего на место происшествия прибыли двое стражей порядка.
Молодой человек пригласил полицейских в квартиру и стал угрожать им убийством, после чего кухонным ножом несколько раз ударил по телу командира отделения взвода и один раз в плечо инспектора. Потерпевших незамедлительно доставили в больницу, сейчас угрозы их жизням и здоровью нет.
Подозреваемый был задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Житель Пятигорска напал с ножом на полицейских
- Соловьев заявил, что США готовят Украину «на заклание»
- Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании платных вытрезвителей
- Японца, зверски убившего 9 человек, приговорили к смертной казни
- Стало известно, когда трещину на МКС заделают окончательно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru