Житель Пятигорска напал с ножом на полицейских

Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Пятигорска, который подозревается в нападении на сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, 14 декабря пятигорские полицейские получили сообщение от местного жителя о громком поведении соседей, после чего на место происшествия прибыли двое стражей порядка.

Молодой человек пригласил полицейских в квартиру и стал угрожать им убийством, после чего кухонным ножом несколько раз ударил по телу командира отделения взвода и один раз в плечо инспектора. Потерпевших незамедлительно доставили в больницу, сейчас угрозы их жизням и здоровью нет.

Подозреваемый был задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

