Житель Подмосковья отравил 4-месячного сына снотворным, чтобы не плакал

Жителю подмосковного города Пушкино, который отравил своего четырёхмесячного сына снотворным, предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть ребенка. Об этом сообщает главк Следственного комитета по Московской области.

Согласно материалам дела, 20 июля 2019 года обвиняемый покормил младенца смесью из бутылочки и вышел с супругой из комнаты. Вскоре мальчика нашли без признаков жизни. Экспертиза показала в ёмкостях с детским питанием наличие снотворного, которое и привело к смерти ребёнка. Выяснилось, что отец семейства принимал сам эти препараты и регулярно подсыпал их жене.

Что касается сына, то , по словам мужчины, он подсыпал и ему снотворное, чтобы тот не плакал по ночам и лучше спал, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

