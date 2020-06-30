Житель Подмосковья напал с вилкой на членов избирательной комиссии

В подмосковном Клину местный житель напал с вилкой на членов избирательной комиссии, которые занимались организацией голосования по поправкам в Конституцию.

«В состоянии алкогольного опьянения вышел во двор дома, где проводится голосование, и набросился на наших членов комиссии», - цитирует телеканал «360» главу Мособлизбиркома Илью Березкина.

Стоявшие рядом наблюдатели попытались успокоить хулигана, после чего мужчину передали в руки полиции.

В свою очередь в Химках возник конфликт между членами избирательной комиссии, правда, без рукоприкладства. Как объяснил Березкин, спор вызвал график работы на избирательном участке. Стороны конфликта были усажены за стол переговоров.

