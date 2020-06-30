Житель Подмосковья напал с вилкой на членов избирательной комиссии
В подмосковном Клину местный житель напал с вилкой на членов избирательной комиссии, которые занимались организацией голосования по поправкам в Конституцию.
«В состоянии алкогольного опьянения вышел во двор дома, где проводится голосование, и набросился на наших членов комиссии», - цитирует телеканал «360» главу Мособлизбиркома Илью Березкина.
Стоявшие рядом наблюдатели попытались успокоить хулигана, после чего мужчину передали в руки полиции.
В свою очередь в Химках возник конфликт между членами избирательной комиссии, правда, без рукоприкладства. Как объяснил Березкин, спор вызвал график работы на избирательном участке. Стороны конфликта были усажены за стол переговоров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- «Уничтожила Собчак»: Соловьёв провёл эфир с бывшей соведущей
- Украина не примет денежную компенсацию за Крым
- В Анапе погиб ребёнок, которого братья закопали в песок
- В окружении Трампа не подтвердили «связи» России с талибами
- Житель Подмосковья напал с вилкой на членов избирательной комиссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru