Житель Петербурга признал вину в расчленении коллеги

Житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в убийстве и расчленении коллеги по работе, чьи останки нашли в реке, полностью признал вину, пишет РИА Новости.

Ранее в реке Екатерингофка 21 сентября в мешке была обнаружена часть тела человека, экспертиза идентифицировала останки. Это был 37-летний мужчина, который пропал 5 сентября, уйдя на работу.

Как выяснили правоохранительные органы, в ходе конфликта со своим коллегой на работе он получил удар ножом в горло. Затем убийца расчленил тело, упаковал в пакеты и выбросил в Неву.

Фото погибшего ранее опубликовали «Невские новости».



