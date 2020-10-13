Житель Петербурга признал вину в расчленении коллеги
Житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в убийстве и расчленении коллеги по работе, чьи останки нашли в реке, полностью признал вину, пишет РИА Новости.
Ранее в реке Екатерингофка 21 сентября в мешке была обнаружена часть тела человека, экспертиза идентифицировала останки. Это был 37-летний мужчина, который пропал 5 сентября, уйдя на работу.
Как выяснили правоохранительные органы, в ходе конфликта со своим коллегой на работе он получил удар ножом в горло. Затем убийца расчленил тело, упаковал в пакеты и выбросил в Неву.
Фото погибшего ранее опубликовали «Невские новости».
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