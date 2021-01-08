Житель Казани убил свою 18-летнюю девушку и её родителей
Тела трёх человек со следами насильственной смерти обнаружены ночью 7 января в одном из домов в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Татарстан.
Отмечается, что правоохранители обнаружили в доме по улице Чуйкова тела 62-летнего мужчины, 59-летней женщины и их 18-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. Кроме того, под окнами дома сотрудниками Росгвардии было найдено тело 22-летнего друга погибшей девушки.
По версии следствия, родители убитой были против её общения с молодым человеком, из-за чего тот убил всю семью и попытался покончить с собой. Как сообщает издание KazanFirst со ссылкой на источники, врачи провели экстренную операцию и спасли молодого человека.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».
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