Житель Казани убил свою 18-летнюю девушку и её родителей

Тела трёх человек со следами насильственной смерти обнаружены ночью 7 января в одном из домов в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Татарстан.

Отмечается, что правоохранители обнаружили в доме по улице Чуйкова тела 62-летнего мужчины, 59-летней женщины и их 18-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. Кроме того, под окнами дома сотрудниками Росгвардии было найдено тело 22-летнего друга погибшей девушки.

По версии следствия, родители убитой были против её общения с молодым человеком, из-за чего тот убил всю семью и попытался покончить с собой. Как сообщает издание KazanFirst со ссылкой на источники, врачи провели экстренную операцию и спасли молодого человека.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

