Житель Хабаровского края приговорен к 14 годам за убийство сына
Хабаровский краевой суд вынес приговор в отношении мужчины, который из ружья застрелил своего 12-летнего сына. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Суд установил, что 32-летний мужчина находился на праздновании дня рождения дочери в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Он выстрелил в ребенка из двуствольного охотничьего ружья из-за того, что он не согласился сразу вынести мусор.
Подсудимый не признал вину и пояснил, что убийство ребенка было несчастным случаем. Кроме того, он опроверг покупку и хранение наркотических веществ. В материалах дела указано, что следователи нашли наркотики у него дома.
Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
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