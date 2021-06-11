Житель Екатеринбурга разбросал тараканов в «Пятёрочке»

Неизвестный посетитель магазина сети «Пятёрочка» бросил пакет с тараканами в торговом зале, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошёл в Екатеринбурге на улице Баумана, 48. По словам собеседника агентства, в пакете находились мадагаскарские тараканы, которые разбежались по прилавкам с фруктами.

В пресс-службе компании X5 Retail Group, которая управляет торговой сетью «Пятерочка», подтвердили информацию. Агентству сообщили, что сразу после происшествия на место были вызваны сотрудники полиции, а фрукты и овощи, на которые попали насекомые, были утилизированы. Кроме того, в магазине провели экстренную дезинсекцию.

Ранее в Рязани скончался посетитель магазина «Пятёрочка», сообщает РИА ФАН. Полиция установила, что погибшему был 61 год, он страдал от проблем с сердцем.

