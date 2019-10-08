Мужчина взорвался при попытке вскрыть банкомат в Череповце

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что инцидент произошел накануне, около 5 часов утра. Предварительно установлено, что 37-летний житель Петрозаводска пытался вскрыть банкомат с помощью газового оборудования. В этот момент произошел взрыв.

В свою очередь РЕН ТВ уточняет, что взрыв прогремел при попытке вскрыть банкомат Сбербанка, который находится на первом этаже жилого дома.

