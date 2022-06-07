Житель Бурятии бросил игровую гранату в зале суда

Житель Бурятии взорвал страйкбольную гранату в здании Тункинского мирового суда, она взорвалась в руках полицейского. Об этом написала районная администрация в своем официальном Telegram-канале.

По имеющимся данным, сотрудник полиции перехватил гранату, заслонив собой находившихся рядом женщин. Он также держал гранату в руках до момента взрыва, получив в итоге осколочные ранения рук.

При этом нападавший после взрыва достал нож и направился к мировому судье, однако второй сотрудник полиции сумел предотвратить нападение и обездвижить мужчину. После этого его доставили в отдел.

Здание суда оцепили, на месте работают представители силовых структур, им предстоит выяснить детали и причины случившегося. Глава Тункинского района Чингис Маншеев прокомментировал профессиональные действия сотрудников силовых органов.

