Житель Бурятии бросил игровую гранату в зале суда
Житель Бурятии взорвал страйкбольную гранату в здании Тункинского мирового суда, она взорвалась в руках полицейского. Об этом написала районная администрация в своем официальном Telegram-канале.
По имеющимся данным, сотрудник полиции перехватил гранату, заслонив собой находившихся рядом женщин. Он также держал гранату в руках до момента взрыва, получив в итоге осколочные ранения рук.
При этом нападавший после взрыва достал нож и направился к мировому судье, однако второй сотрудник полиции сумел предотвратить нападение и обездвижить мужчину. После этого его доставили в отдел.
Здание суда оцепили, на месте работают представители силовых структур, им предстоит выяснить детали и причины случившегося. Глава Тункинского района Чингис Маншеев прокомментировал профессиональные действия сотрудников силовых органов.
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