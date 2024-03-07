Житель белгородского села ранен при ударе дрона-камикадзе

Житель Белгородской области получил ранение в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсетях.

Как уточнил глава региона, Вооруженные силы Украины применили дрон-камикадзе для удара по селу Наумовка Белгородского района. Мужчина получил осколочные ранения живота. Пострадавший доставлен в одну из больниц областного центра.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в четверг, 7 марта в Белгороде и одноимённом районе около часа дня была запущена сирена ракетной опасности. Через 10 минут был дан отбой.

Днём ранее ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа, где загорелся жилой дом. Люди не пострадали.

