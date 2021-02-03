Жильцы дома в Якутии пожаловались на трещины и мороз в своих квартирах

Жители четырёхэтажного дома в городе Томмот Республики Саха (Якутия) заявили, что рискуют получить обморожение в собственных квартирах. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

По словам владельцев квартир, оконные проёмы и балконные двери приходится затягивать пленкой, обкладывать одеялами и подушками, так как температура воздуха в районе подоконников запросто может уйти ниже нуля, а в целом воздух в комнатах не прогревается выше плюс 11 градусов.

Также жильцы жалуются на стены, которые постоянно трескаются, и там гуляет ветер, из-за чего приходится не только замазывать все трещины, но и многократно переклеивать обои.

В борьбе с аномальными холодами до минус 50-60 градусов не помогают и батареи, так как они еле тёплые. Из-за этого жильцы не выключают обогреватели, что, естественно, отражается на счетах за электричество, а дважды и вовсе стало причиной возгораний.

Отметим, что этот четырёхэтажный дом был построен пять лет назад по программе переселения жителей из ветхого жилья.

«Разве можно такие дома строить на севере, картонные домики, когда у нас на улице давит под 60 градусов мороза. Невозможно жить», - рассказала одна из жительниц дома.

После неоднократных обращений в местную администрацию и прокуратуру к жильцам дома -«холодильника» приезжала комиссия и представители застройщика. Заместитель главы Алданского района Якутии по социальным вопросам Игорь Сахно заявил, что были выявлены нарушения в строительстве, параллельно с устранением которых выполнили утепление оконных блоков, утепление дверей. В итоге температура на первом этаже детской школе искусств поднялась выше 20 градусов, однако дальше первого этажа тепло не пошло и в прокуратуру полетело очередное обращение.

Старший помощник прокурора Республики Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина рассказала, что в настоящее время организована проверка, которая ещё «не завершена».

