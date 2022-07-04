Жилой дом в Таганроге сгорел после падения на него беспилотника
4 июля 202219:13
Жилой дом в Таганроге (Ростовская область) сгорел после падения на него беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, пострадавший частный дом расположен на 15 Новом переулке.
Судя по опубликованному в канале видео, дом двухэтажный.
В сообщении отмечается, что судя по обломкам на месте происшествия, на дом упал беспилотник. Данных о пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru