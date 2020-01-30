Жертвами схода лавины во Франции стали два человека

Во французской провинции Савойя сошла лавина, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще один человек пострадал, поиски четвертого продолжаются. Состояние пострадавшего оценивается как критическое, у него были зафиксированы остановка дыхания и сердца.

По данным французских СМИ, попавшие под лавину люди были лыжниками, занимавшиеся фрирайдом (катание вне трасс).

В настоящее время более 30 спасателей занимаются поиском пропавшего лыжника.

