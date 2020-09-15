Жертвами пожара в жилом доме в Татарстане стали два человека

Пожар произошел в жилом доме в селе Новое Шигалеево (Татарстан), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел ЖК "Царево Village". В ходе тушения огня были найдены два тела.

Кроме того, при пожаре пострадали три человека, которые были госпитализированы в больницу. Отмечается, что двое находятся в состоянии средней тяжести, еще одна - в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время огонь потушен. Прокуратура начала расследование произошедшего.

