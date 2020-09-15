Жертвами пожара в жилом доме в Татарстане стали два человека
Пожар произошел в жилом доме в селе Новое Шигалеево (Татарстан), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел ЖК "Царево Village". В ходе тушения огня были найдены два тела.
Кроме того, при пожаре пострадали три человека, которые были госпитализированы в больницу. Отмечается, что двое находятся в состоянии средней тяжести, еще одна - в удовлетворительном состоянии.
В настоящее время огонь потушен. Прокуратура начала расследование произошедшего.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армреслингу
- МИД Белоруссии отреагировал на заявления ЕС о нелегитимности Лукашенко
- Цены на гречку в РФ резко пошли вверх
- Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
- Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru