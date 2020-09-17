Жертвами пожара в квартире в Нижегородской области стали три человека

Пожар произошел вечером в многоквартирном жилом доме в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным агентства, инцидент произошел поселке Ильино Володарского района на улице Совхозной. Горела двухкомнатная квартира на первом этаже.

Отмечается, что пожарным удалось спасти двух человек, однако в последствии они скончались в реанимации. Среди погибших мужчина 1962 года рождения и женщина 1964 года рождения, информация о третьем погибшем не приводится.



