Жертвами ДТП на северо-востоке Москвы стали три человека
29 апреля 202020:59
На северо-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль и грузовик. ДТП произошло около 18 часов на 85-м км МКАД на внешней стороне.
Предварительно, погибли три человека. Есть ли пострадавшие в аварии не отмечается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
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29 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru