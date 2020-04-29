Жертвами ДТП на северо-востоке Москвы стали три человека

На северо-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль и грузовик. ДТП произошло около 18 часов на 85-м км МКАД на внешней стороне.

Предварительно, погибли три человека. Есть ли пострадавшие в аварии не отмечается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

