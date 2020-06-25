Жертвами ДТП на подмосковной трассе стали 3 человека
25 июня 202019:08
В результате крупного ДТП, которое произошло на трассе Дмитров – Талдом, погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Трагедия разыгралась в четверг, 25 июня, около 16 часов на 34-м километре трассы в районе Талдома. Здесь столкнулись две легковушки.
В результате три человека от полученных травм скончались, еще один был госпитализирован, передает сайт «Подмосковье сегодня».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru