Жертвами ДТП на подмосковной трассе стали 3 человека

В результате крупного ДТП, которое произошло на трассе Дмитров – Талдом, погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Трагедия разыгралась в четверг, 25 июня, около 16 часов на 34-м километре трассы в районе Талдома. Здесь столкнулись две легковушки.

В результате три человека от полученных травм скончались, еще один был госпитализирован, передает сайт «Подмосковье сегодня».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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