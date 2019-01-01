Жертвами «бойни в Вирджинии» стали 12 человек

12 человек стали жертвами стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12, передает ТАСС.

Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. По данным СМИ, речь идет о 40-летнем Диуэйне Крэддоке, работавшем в департаменте коммунальных услуг муниципалитета. Стрелявший был смертельно ранен полицией. Причины, сподвигшие его на расправу с коллегами, выясняют спецслужбы.

