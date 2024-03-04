Жертв и разрушений после землетрясения в Алма-Ате не зафиксировано
Жертв и разрушений в результате землетрясения в Алма-Ате не зафиксировано. Об этом сообщил руководитель департамента по Чрезвычайным ситуациям этого казахстанского города Нурлан Атыгаев. Он обратился к горожанам с призывом соблюдать меры предосторожности.
По уточнённым данным МЧС Казахстана, магнитуда подземных толчков в эпицентре в 31 километре на юг от крупнейшего по численности населения города республики составила 6,1. В самой Алма-Ате она составила 5,3 по шкале МSК-64.
Департаментом по ЧС Алма-Аты были включены сирены. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», появились видео с людьми, которые выбегают на улицы, опасаясь разрушений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru