Жертв и разрушений после землетрясения в Алма-Ате не зафиксировано

Жертв и разрушений в результате землетрясения в Алма-Ате не зафиксировано. Об этом сообщил руководитель департамента по Чрезвычайным ситуациям этого казахстанского города Нурлан Атыгаев. Он обратился к горожанам с призывом соблюдать меры предосторожности.

По уточнённым данным МЧС Казахстана, магнитуда подземных толчков в эпицентре в 31 километре на юг от крупнейшего по численности населения города республики составила 6,1. В самой Алма-Ате она составила 5,3 по шкале МSК-64.

Департаментом по ЧС Алма-Аты были включены сирены. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», появились видео с людьми, которые выбегают на улицы, опасаясь разрушений.

