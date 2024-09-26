Женщина заразилась ботулизмом после инъекций в московской клинике

Уточняется, что пострадавшая сделала инъекции ботулотоксина для коррекции мимических морщин. Для процедуры был выбран препарат Refinex («Рефайнекс»), не зарегистрированный в России.

На четвертый день после процедуры женщина обнаружила мышечную слабость, нарушение глотания и жевания, также затруднение дыхания и птоз (опущение) века.

Летом 2024 года массовые случаи ботулизма были зафиксированы в целом ряде регионов. Больше всего их отмечалось в Москве. Также заболевшие выявлялись в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Татарстане. Причиной отравления стала еда сервиса «Кухня на районе». После этого более 20 пострадавших заявили о намерении подготовить коллективные иски к компании, напоминает «Радиоточка НСН».

