Женщина заразилась ботулизмом после инъекций в московской клинике
Жительница Махачкалы заболела ботулизмом после косметологической процедуры в одной из частных клиник Москве, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.
Уточняется, что пострадавшая сделала инъекции ботулотоксина для коррекции мимических морщин. Для процедуры был выбран препарат Refinex («Рефайнекс»), не зарегистрированный в России.
На четвертый день после процедуры женщина обнаружила мышечную слабость, нарушение глотания и жевания, также затруднение дыхания и птоз (опущение) века.
Летом 2024 года массовые случаи ботулизма были зафиксированы в целом ряде регионов. Больше всего их отмечалось в Москве. Также заболевшие выявлялись в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Татарстане. Причиной отравления стала еда сервиса «Кухня на районе». После этого более 20 пострадавших заявили о намерении подготовить коллективные иски к компании, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru