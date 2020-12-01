Женщина в Стокгольме почти 30 лет держала своего сына в полной изоляции

Полиция Стокгольма арестовала 70-летнюю женщину, которую подозревают в незаконном лишении своего сына свободы на протяжении 28 лет. Об этом пишет газета Expressen.

Сообщается, что ее сын жил в полной изоляции от окружающего мира с 12 лет. По сведениям близких к семье людей, которые сейчас общаются с полицией, сын бросил школу в седьмом классе в осеннем семестре и с тех пор жил совершенно вне общества – заключенный в квартире с матерью. Сейчас ему 41 год.

Родственница женщины пришла домой к подозреваемой, когда узнала, что она попала в больницу. В квартире она обнаружила испуганного мужчину в тяжелом состоянии: он с трудом стоял на ногах и был без зубов.

Полиция завела уголовное дело по статье незаконном задержании и нанесении тяжелых телесных повреждений.



