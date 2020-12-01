Женщина в Стокгольме почти 30 лет держала своего сына в полной изоляции
Полиция Стокгольма арестовала 70-летнюю женщину, которую подозревают в незаконном лишении своего сына свободы на протяжении 28 лет. Об этом пишет газета Expressen.
Сообщается, что ее сын жил в полной изоляции от окружающего мира с 12 лет. По сведениям близких к семье людей, которые сейчас общаются с полицией, сын бросил школу в седьмом классе в осеннем семестре и с тех пор жил совершенно вне общества – заключенный в квартире с матерью. Сейчас ему 41 год.
Родственница женщины пришла домой к подозреваемой, когда узнала, что она попала в больницу. В квартире она обнаружила испуганного мужчину в тяжелом состоянии: он с трудом стоял на ногах и был без зубов.
Полиция завела уголовное дело по статье незаконном задержании и нанесении тяжелых телесных повреждений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru