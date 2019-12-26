Женщина упала на пути оранжевой линии метро Москвы

Новое происшествие в метро в утренний час-пик. Женщина упала на рельсы на станции Китай-город Калужско-Рижской линии, сообщает РЕН ТВ. О последствиях падения информации пока не поступало.

Движение поездов на время прерывалось. Сейчас оно восстановлено. Накануне утром по аналогичной причине не ходили некоторое время поезда на отрезке Таганско-Краснопресненской линии. В том случае на пути упала девушка.

