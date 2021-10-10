Женщину задавил электробус после удара прохожего в Москве. Видео
10 октября 202122:54
Электробус насмерть задавил женщину, которая оказалась под колёсами в разгаре ссоры на Киевском вокзале в Москве.
Видео трагедии опубликовано в Telegram-канале «Радиоточка НСН». Женщина пыталась избить мужчину, он несколько раз уворачивался и даже убегал от неё. Когда она снова напала на него, он не удержался и ударил ее, после чего женщина упала прямо под колёса.
Мужчину задержали и завели на него уголовное дело.
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10 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru