Женщину задавил электробус после удара прохожего в Москве. Видео

Электробус насмерть задавил женщину, которая оказалась под колёсами в разгаре ссоры на Киевском вокзале в Москве.

Видео трагедии опубликовано в Telegram-канале «Радиоточка НСН». Женщина пыталась избить мужчину, он несколько раз уворачивался и даже убегал от неё. Когда она снова напала на него, он не удержался и ударил ее, после чего женщина упала прямо под колёса.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело.

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ФОТО: Мэрия Москвы
ТЕГИ:ДТПМосква
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