Женщину задавил электробус после удара прохожего в Москве. Видео

Электробус насмерть задавил женщину, которая оказалась под колёсами в разгаре ссоры на Киевском вокзале в Москве.



Видео трагедии опубликовано в Telegram-канале «Радиоточка НСН». Женщина пыталась избить мужчину, он несколько раз уворачивался и даже убегал от неё. Когда она снова напала на него, он не удержался и ударил ее, после чего женщина упала прямо под колёса.



Мужчину задержали и завели на него уголовное дело.

