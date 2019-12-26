Женщина напала с ножом на пассажирку метро
Пассажирка столичного метро пырнула ножом другую женщину. При попытке скрыться, злоумышленницу сумел задержать курсант Московского университета МВД. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, случилось это в вагоне поезда на центральной станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии.
Зачинщица поножовщины выскочила из вагона, однако учащийся университета догнал её и задержал, отмечает Газета.ру. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Раненая женщина обратилась за помощью в медпункт подземки.
Руководство полицейского вуза предполагает поощрить находчивого курсанта, сообщает Москва 24. Мотивы поножовщины сейчас устанавливаются.
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