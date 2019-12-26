Женщина напала с ножом на пассажирку метро

26 декабря 201910:28

Пассажирка столичного метро пырнула ножом другую женщину. При попытке скрыться, злоумышленницу сумел задержать курсант Московского университета МВД. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, случилось это в вагоне поезда на центральной станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии.

Зачинщица поножовщины выскочила из вагона, однако учащийся университета догнал её и задержал, отмечает Газета.ру. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Раненая женщина обратилась за помощью в медпункт подземки.

Руководство полицейского вуза предполагает поощрить находчивого курсанта, сообщает Москва 24. Мотивы поножовщины сейчас устанавливаются.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:МетроНападениеСтуденты